شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقسم لاعبيه على 3 مجموعات رغم التدريب فى توقيت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة مع بداية المران الصباحى للاعبين، والذى انطلق على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامى قمصان مدرب الفريق تدريبات اللاعبين على ثلاث مجموعات متغيرة فى فقرات المران المتنوعة بين الفنية والبدنية، وكان الجهاز الفنى قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

وانطلق المران فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويحرص الجهاز الفنى على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وعقد الجهاز الفنى بالأهلى محاضرة فنية ونظرية للاعبين فى ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران، وحرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

وشهد المران مشاركة صالح جمعة لاعب وسط الفريق فى تدريبات الفريق الجماعية، بعدما خاض صالح جمعة برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية فى الجيم قبل العودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية.