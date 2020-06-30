شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صالح جمعة يقدم عهود الالتزام فى أول مران جماعى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى عهود الالتزام للقلعة الحمراء فى أول مران جماعى للاعب مع الفريق الأحمر، بعدما صفح رينية فايلر مدرب الفريق عن اللاعب وسمح له بالتدريب مع زملائه، عقب فترة طويلة من العقوبة بسبب تصريحاته خلال الفترة الماضية، حيث تواجد اللاعب مبكراً داخل النادى استعداداً للمران الجماعى الأول له منذ فترة، بعدما خاض تدريبات انفرادية عى مدار الأيام الماضية فى صالة الجيم بالنادى الأهلى بفرمان من فايلر.

وانضم المقاولون العرب لسباق المهتمين بخدمات صالح جمعة نجم النادى الأهلى بعد إعلان مدربه عماد النحاس أن اللاعب ضمن المرشحين بقوة لارتداء قميص الذئاب فى الموسم الجديد.

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ويمتلك صالح جمعة فى الوقت الحالى عرضين خارجيين أحدهما من الدورى البرتغالى والآخر من الدورى المجرى بخلاف امتلاك صانع الألعاب الدولى 3 عروض محلية وهى الاتحاد السكندرى وسموحة وأخيرًا المقاولون العرب، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضى بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بالتعليمات، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمر على خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية.

واستقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبا.



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