شكرا لقرائتكم خبر عن سر توقيع دونجا للزمالك رغم تجديده لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، عن السبب الحقيقى وراء توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول، لمدة 4 سنوات لنادى الزمالك، رغم ارتباطه بعقد مازال ساريًا مع الفريق السماوى حتى موسم 2023 / 2024، ولم ينتظر اللاعب لحين دخول مسئولو الأبيض فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه من أجل الحصول على خدماته بالطريقة القانونية.

أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"سوبركورة" نشوب أزمة لدونجا داخل صفوف بيراميدز خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا منذ 10 أيام، كان لها دور كبير فى توقيع اللاعب لنادى الزمالك بشكل رسمى.

كانت إدارة نادى بيراميدز قد أعلنت عدم تلقى أى عروض رسمية من الزمالك أو أى فريق آخر فى الوقت الحالى لضم نبيل عماد دونجا.

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وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، عن مدة تعاقد النادى مع نبيل عماد دونجا بعدما تم تعديل تعاقده يوم 25 سبتمبر الماضى، ليصبح مرتبطًا بعقد مع بيراميدز سارى حتى 2023/ 2024، لافتًا إلى أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وتابع المصدر أنه حال توقيع دونجا بالفعل للزمالك، فإن توقيعه لا يعتد به، نظرًا لارتباطه بعقد مع بيراميدز، ورحيله لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.