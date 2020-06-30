شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد شكرى ناشئ الأهلى يسجل هدفا من تسديدة قوية فى مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق محمد شكرى ناشئ النادى الأهلى بفريق 99 والذى تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول بناء على قرار السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى، خلال مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة بعد توقفه فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على إنستجرام، فيديو لمحمد شكرى خلال تسجيله أحد الأهداف أثناء المران من تسديدة قوية.

وكان فايلر قد قرر تصعيد كل من، محمد شكرى ومحمد فخرى ومصطفى شوبير والعربى بدر وشادى رضوان، للتدريب مع الفريق الأول بالنادى تمهيداً لاختيار العناصر المناسبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة.

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وخصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جانبا من مران الفريق الجماعى، اليوم الثلاثاء، لإجراء تقسيمة قوية بطول الملعب، وشارك جميع اللاعبين فى تقسيمة على شوطين تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

وانطلق مران الأهلى فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

في الوقت الذي قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحراس الأربعة في مران اليوم لتدريب بدني وفني قوي، حيث خاض الحراس الأربعة شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا بدنيا مع مدرب الحراس لمدة 15 دقيقة قبل البدء في التدريبات الفنية، وخصص ميشيل جانبا من تدريبات الحراس لفقرات التصويب والكرات العرضية وتدريبات فنية أخرى تألق خلالها الحراس الأربعة.