شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أمم أفريقيا تعاند الكاميرون وبطولة المحليين أقرب للعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تعاند الكاميرون فى ظل الظروف الصعبة التى تواجهها عملية تنظيم النسخة المقبلة مع انتشار وباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أن النية تتجه إلى تأجيل نسخة 2021 بسبب الوباء العالمى.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" والذى يقدمه على إذاعة أون سبورت، أمم أفريقيا تعاند الكاميرون خاصة أنه تم سحب تنظيم النسخة الماضية من الكاميرون لعدم استعدادهم للتنظيم ومنحها إلى مصر، وفى الوقت الحالى تتجه النية بشكل كبير إلى تأجيل النسخة المقبلة والمقرر إقامتها فى 2021 فى الكاميرون أيضاً بسبب فريوس كورونا.

وأضاف شوبير: النية داخل الكاف تتجه لإقامة بطولة أمم أفريقيا للمحليين، ولا توجد مشكلة فى إقامتها، وسواء تم لعبها أو إلغاؤها لن تكون هناك أزمة لكن الأقرب هو لعب البطولة.

Advertisements

وفى سياق متصل، يترقب اليوم الثلاثاء مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مؤتمر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم – كاف – والذى سيتم من خلاله الإعلان عن موقف "كاف" من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى يناير المقبل بالكاميرون، وهل ستتم إقامتها فى نفس الموعد أم تأجيلها لموعد آخر بعد توقف المسابقات لمدة تخطت حاجز الـ3 أشهر، أم سيتم تأجيلها لموعد آخر، وهو السيناريو الأقرب بسبب تبقى 4 جولات فى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد إلغاء التوقف الدولى فى شهر مارس ويونيو الماضيين بسبب كورونا.

ويسود اتجاه قوى داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لتأجيل بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون لمدة عام لصعوبة إقامتها فى شهر يونيو بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية وأيضًا بطولة أمريكا الجنوبية، ثم يعقبها أوليمبياد طوكيو فى شهر يوليو 2021، وبالتالى سيتم ترحيل البطولة لمدة عام لتقام فى 2022 فى شهر يناير بالكاميرون.

وينتظر اتحاد الكرة تحديد كاف مواعيد البطولات الأفريقية الأخرى مثل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية من أجل تحديد موعد استئناف بطولة الدورى، والذى سيكون فى الفترة من 10 إلى 15 أغسطس، ونفس الأمر للمنتخب الأول بقيادة حسام البدرى والمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب من أجل الإعلان عن مواعيد معسكراتهما بناء على مواعيد الأجندة الدولية التى سيحددها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى اجتماع اليوم.