شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاج طبيعى لسعد سمير وكريم نيدفيد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى إن ثنائى الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد، يخوضان برنامجا خاصا من العلاج الطبيعى خلال الفترة الحالية للتعافى من الإصابة التى لحقت بهما قبل عدة أشهر، موضحاً أن حالة الثنائى مستقرة ويؤديان برنامجا للعلاج الطبيعى، وفقاً لما حدده الطبيب الألمانى المعالج لهما.

وأضاف عبد الحفيظ أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود والأطباء للمتابعين لحالة كل منهما، يذكر أن سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى للتخلص من آثار جراحة وتر أكيليس، بينما يؤدى نيدفيد عملية التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة.

وكان الجهاز الفنى قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى، وانطلق المران فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفنى على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وشهد المران مشاركة صالح جمعة لاعب وسط الفريق فى تدريبات الفريق الجماعية، بعدما خاض صالح جمعة برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية فى الجيم قبل العودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية.