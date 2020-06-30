شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: دونجا أنهى اتفاقه مع الزمالك وبكرى يقترب.. والأبيض لم يفاوض حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز أنهى اتفاقه مع نادى الزمالك على التواجد دخل القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، وينتظر فقط تقديم مسئولو الأبيض عرضاً رسمياً لناديه لإتمام الصفقة، مضيفا عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير"، الذى يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: عبد الله بكرى لاعب بيراميدز اتفق أيضاً مع الزمالك لكنه لم يحسم الأمور وينتظر عرضاً آخر.

وأوضح شوبير أن نادى الزمالك لم يدخل فى أى مفاوضات مع أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى وفريق ويست بروميتش الإنجليزى، فلم يدخل أحمد حجازى فى أى مفاوضات مع نادى الزمالك خلال الفترة الماضية، واتجاه الصفقات فى القلعة البيضاء سيكون فى نادى بيراميدز.

وأضاف شوبير: باستثناء أرى بابل الذى تعاقد معه الزمالك مجاناً، أغلب صفقات القلعة البيضاء ستكون في بيراميدز خاصة بعدما أنهوا الاتفاق مع دونجا ومازالت المفاوضات مع عبد الله بكري قائمة.

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واستطرد شوبير: أحمد الشناوي باقٍ في بيراميدز حتى وصول عرض احترافي وليس لدى بيراميدز أي أزمة في بيع اللاعب خاصة مع وجود المهدي سليمان وشريف إكرامي في الموسم الجديد، والشناوي من جانبه قبل التحدي مع الثنائي في بيراميدز في حالة عدم وصول عرض.

في سياق متصل، أتم عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعزيز خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من عبد الله بكرى أن عقده فى بيراميدز يقضى بحصوله فى الموسم المقبل على 500 ألف دولار وينتهى تعاقده بنهاية الموسم القادم، إلا إن اللاعب أبدى رغبته بارتداء قميص الزمالك وأتم اتفاقه مع إدارة القلعة البيضاء حول المسألة، موضحًا أن ناديه طلب الحصول على مليون دولار وهو ما يوازى 16 مليون جنيه من أجل الموافقة على انتقاله إلى الزمالك أو الحصول على 10 مليون جنيه بجانب جهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض من أجل إتمام الصفقة.

وتابع المصدر ذاته أنه من المنتظر أن تشهد الفترة الجارية مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز، من أجل الاتفاق حول تفاصيل الصفقة بصورة نهائية بعد الاتفاق مع اللاعب حول كافة الأمور الخاصة بانتقاله إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، بعدما شهدت الفترة الماضية المفاوضات الخاصة باللاعب والتى تم إتمامها بشكل نهائى حول مختلف تفاصيل تعاقده مع النادى الأبيض.