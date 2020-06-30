شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يشارك لأول مرة فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد موافقة فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، والتى انطلقت على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض صالح جمعة برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية فى الجيم قبل العودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، وكان الجهاز الفنى قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

وانطلق المران فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويحرص الجهاز الفنى على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأعلن الأهلى عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعد أن خاض برنامجًا تأهيليًا مكثفًا خلال الفترة الماضية في الجيم، وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح أمس الاثنين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوي على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

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وقال سيزا لصالح جمعة "أنت لاعب موهوب ونرغب في الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسي لعودتك للحسابات الفنية .. ستشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد:

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينية فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلي رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجاري في ظل وجود قناعه تامه بقدرات صانع الالعاب الدولي الفنية والبدنية وانه سيمثل اضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد.