شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 30 يونيو 2003، توج الأهلى بطلاً لكأس مصر بالفوز على الإسماعيلى بركلات الترجيح على استاد القاهرة الدولى، ونجح المارد الأحمر في الخروج ببطولة بعد أن خسر الدورى فى آخر مباراة، وتم الاستغناء عن خدمات المدير الفنى الهولندى بونفرير، ومنح القيادة للمدير الفنى فتحى مبروك لإكمال مسابقة الكأس.

بقيادة تحكيمية للدولى البورسعيدى محمد كمال ريشة، وسط حشد جماهير بلغ "65" ألف متفرج، لعب الأهلى بتشكيل مكون من عصام الحضرى، هادى خشبة، وائل جمعة، شادى محمد، محمد جودة، وائل رياض شيتوس (خالد بيبو)، حسام غالى، جيلبرتو، أحمد أبومسلم، أحمد بلال، أسامة حسنى (محمد فضل).

لعب الإسماعيلى بتشكيل مكون من محمد صبحى، عماد النحاس، عمرو فهيم، عماد عبدالمنعم، إسلام الشاطر، محمد حمص، خميس جعفر (حمام إبراهيم)، محمد عبدالله (سامى قمصان)، سيد معوض، عبدالحميد بسيونى (عبدالرحمن تراورى)، محمد محسن أبوجريشة.

انتهى الوقت الأصلى بتعادل الفريقين سلبيًا، وفى الدقيقة السادسة من الشوط الرابع تقدم الأهلى عن طريق البديل خالد بيبو، قبل أن يدرك محمد محسن أبوجريشة التعادل للدراويش بعدها بثلاثة دقائق.

ليحتكم الفريقان لضربات المعاناة الترجيحية ، أهدر عماد النحاس ركلة البداية للإسماعيلى، بينما نجح محمد جودة فى تسجيل ضربة البداية للأحمر.

يتعادل إسلام الشاطر للدراويش، قبل أن يعاود وائل جمعة التقدم مجددا للأهلى ، وينجح حمام إبراهيم فى تسجيل الركلة الثالثة، قبل أن يعيد جيلبرتو اللقاء إلى نقطة الصفر بعد أن أهدر ركلته.

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يتقدم الإسماعيلى لأول مرة فى اللقاء عن طريق محمد حمص، ويتعادل الأهلى عن طريق هادى خشبة ، يهدر عمرو فهيم الركلة الخامسة لفريقه، قبل أن يمنح أحمد بلال اللقب رقم "33" للأهلى فى تاريخه.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.