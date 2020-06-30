شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: دونجا من أفضل لاعبى الدورى وإضافة قوية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش أن عماد نبيل "دونجا" لاعب بيراميدز من أهم اللاعبين فى الدورى فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه إضافة قوية لنادى الزمالك فى ظل تأكيد العديد من المصادر على توقيعه للعب للفريق الأبيض.

وقال بسيونى، فى تصريح لـ الخليج 365، أن الزمالك يلعب أكثر من بطولة بدافع حصد اللقب ويجب أن يمتلك لاعبين على أعلى مستوى فى كل مركز تحسبا لظروف الإيقافات أو الإصابات، مؤكدا أهمية ثبات مستوى اللاعبين فى المركز الواحد بقدر واحد من الكفاءة.

وأكدت العديد من المصادر توقيع اللاعب للزمالك، لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد أن عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط، كما تلقى دونجا وعدًا من الزمالك بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

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وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن دونجا تم تعديل تعاقده فى 25 سبتمبر الماضى، ليصبح مرتبطًا بعقد مع نادى بيراميدز سارى حتى 2023/ 2024، لافتًا إلى أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وتابع المصدر أنه حال توقيع دونجا بالفعل للزمالك، فإن توقيعه لا يعتد به، نظرًا لارتباطه بعقد مع بيراميدز، ورحيله لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.