صدمة جديدة لصالح جمعة رغم قرار عودته لتدريبات الأهلى الجماعية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، صدمة جديدة، رغم قرار عودته للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

لمعرفة صدمة صالح جمعة رغم قرار عودته لتدريبات الأهلى الجماعية .. اضغط هنا

ويسعى صالح جمعة، لتجهيز نفسه سريعا للعودة لحسابات جهاز الأهلي، من خلال الالتزام التام فى التدريبات الجماعية، وهو ما نتج عنه عقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع اللاعب صباح أمس الاثنين فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفنى.

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وقال ديفيد سيزا لصالح جمعة: "أنت لاعب موهوب ونرغب في الاستفادة بقدراتك الكبيرة لكن الالتزام شرط أساسي لعودتك للحسابات الفنية ستشارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم".

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الإبقاء على صالح جمعة واستمراره بالفريق خلال الموسم المقبل سيتم حسمه خلال معسكر الفريق المقبل بنهاية الموسم حتى يكون الحكم نهائي بالبقاء أو الرحيل مع اللاعبين المعارين الذين سيتم استدعائهم خلال الفترة المقبل لنفس الأمر.

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينيه فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمر على خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.