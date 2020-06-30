شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى أرسل عرضا لهدرسفيلد بـ2 ونصف مليون إسترلينى لشراء رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى قدم عرضاً مالياً بقيمة 2 ونصف مليون جنية إسترلينى لشراء رمضان صبحى صانع ألعاب القلعة الحمراء، مضيفا عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" الذى يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: رمضان صبحى لن يلعب فى مصر إلا للأهلى ولم يتفاوض مع الزمالك، ومسئولو القلعة الحمراء قدموا عرضا بقيمة 2 ونصف مليون إستريلينى لهدرسفيلد لضمه لكن النادى الإنجليزى لم يوافق حتى الآن راغبين فى زيادة المبلغ إلى 3.5 أو 4 ملايين.

واستطرد شوبير: الأهلى أقصى ما يمكن أن يقدمه 3 ملايين إسترلينى ومازالت المفاوضات جارية، ورمضان من جانبه لا يرغب فى العودة إلى هدرسفيلد واللعب فى الدرجة الثانية، وهناك عرض إيطالى لضم اللاعب.

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وكثّف مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالاإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهي النادي من أحدى الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن ضم رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الآن بشكل رسمى.

ولهذه الأسباب يرغب الأهلي في الانتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح "المزاد" على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لو لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.