شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كريم بامبو "حائر" ما بين العودة لقلعة الدراويش وعروض الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش كريم بامبو، لاعب نادى الزمالك الحالى، حالة من الحيرة، فى ظل اتجاه فى الجهاز الفنى للزمالك بعدم قيد اللاعب فى الموسم المقبل، خاصة أنه يمتلك العديد من العروض بالدورى الممتاز.

وتوجد عدد من أندية الممتاز أبدت رغبتها فى ضم اللاعب خاصة الاتحاد السكندرى وسموحة.

ولكن يبدو أن كريم بامبو لاعب وسط الزمالك لديه رغبة فى العودة إلى الإسماعيلي الذي شهد تألقه الموسم الماضي قبل انضمامه للزمالك، حال استقرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك على عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم المقبل، خاصة أنه أكد للمقربين منه أنه يفضل الانضمام للإسماعيلي الموسم المقبل في ظل راحته النفسية داخل قلعة الدراويش، رافضًا دخوله في صفقات تبادلية تؤدي لانضمامه إلي نادٍ آخر لا يرغب في اللعب ضمن صفوفه.

وكان كريم بامبو قد خرج تمامًا من حسابات الفرنسي كارتيرون منذ تولي الأخير القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفا للصربي ميتشو، ولم يشارك بامبو سوي في فترات قليلة جديدة ما جعل بقاؤه في صفوف الزمالك للموسم المقبل أمرا صعبا، وتبحث إدارة النادي دخول اللاعب ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى لتدعيم صفوف الأبيض في الصيف المقبل.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للنجم كريم بامبو فى الصور التالية:

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كريم بامبو



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