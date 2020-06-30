التشكيل المتوقع.. ميسي يقود هجوم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منة عمر:

في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، يلتقي فريقا برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.

الفريق الكتالوني يسعى للحفاظ على آماله في المنافسة على بطولة الليجا بعدما فقد صدارة الجدول بالتعادل السلبي أمام إشبيليه، ثم تعقدت الأمور أكثر بالتعادل الإيجابي أمام سيلتا فيجو 2-2.

على الجانب الآخر، يتواجد اتلتيكو مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة ، ويحاول الحفاظ على مركزه الذي يتنافس عليه مع إشبيليه صاحب المركز الرابع بفارق 4 نقاط.

التشكيل المتوقع للفريقين

برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيسلون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه، خوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش.

Advertisements

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسي.

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سانتياجو أرياس، فيليبي، ماريا خيمينيز، رونان لودي.

خط الوسط: توماس بارتي، ساؤول.

خط الهجوم: جواو فيليكس، ماركوس يورنتي، ليمار، دييجو كوستا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول الليجا برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.