الرياضية السعودية: "دورة مجمعة" في المغرب لاستئناف البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن الإدارة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم تدرس عدة خيارات من أجل استكمال منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، والتي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لمصدر رسمي خاص بصحيفة "الرياضية" فإن الإدارة التنفيذية للاتحاد لا تنوي إلغاء البطولة لافتًا إلى أنها تدرس عدة خيارات من أجل استكمال منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

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وأشار المصدر ذاته إلى أن أحد الخيارات المطروحة هي تنظيم مواجهتي نصف النهائي والنهائي "في بطولة مجمعة" بالمغرب، على أن يلعب إياب نصف النهائي بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي كما هو مقرر له في المغرب، واعتماد نتيجه الذهاب التي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف، على أن يلغى الذهاب والإياب التي تجمع الناديين السعوديين الشباب والاتحاد وتكون من مباراة واحدة.

وأضاف المصدر أن فكرة الإلغاء لن تناقش ولن تطرح، نافيًا في الوقت ذاته أن يتم تغيير مكان النهائي.

واختتم المصدر حديثه بأن هناك مفاوضات بين الاتحاد العربي والاتحاد المغربي من أجل إيجاد حلول للعودة وبشكل سريع.