الأهلي يخوض تدريباته "في مجموعة واحدة".. وصالح جمعة ينتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

انتظم صالح جمعة لاعب وسط الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أنهى برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في صالة الجيم.

ويخوض الفريق الأحمر، تدريباته الجماعية اليوم على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين وذلك بعد أن تدرب خلال الأيام الماضية على مجموعتين تطبيقا لنظام التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفني أن يخوض الفريق تدريباته في مجموعة واحدة بعدما تأكدت "سلبية" عينات اللاعبين بعد إجراء مسحتين طبيتين.

وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة ، ويحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وعقد الجهاز الفني محاضرة فنية ونظرية للاعبين في ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران.

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وخاض لاعبو الفريق جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة مع بداية المران الصباحي ،وقاد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان مدرب الفريق تدريبات اللاعبين على ثلاث مجموعات متغيرة في فقرات المران المتنوعة بين الفنية والبدنية.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى تدريب الحراس الأربعة شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لمدة ١٥ دقيقة قبل البدء في التدريبات الفنية.

وخصص ميشيل جانبا من تدريبات الحراس لفقرات التصويب والكرات العرضية وتدريبات فنية أخرى تألق خلالها الحراس الأربعة.

من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن ثنائي الفريق سعد سمير و كريم نيدفيد، يخوضان برنامج علاج طبيعي خاص خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما قبل عدة أشهر.

وكان سعد سمير يؤدي برامجه التأهيلي للتخلص من آثار جراحة وتر أكيليس، بينما يؤدي نيدفيد عملية التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة.

وأكد مدير الكرة أن حالة الثنائي مستقرة ويؤديان برنامجا للعلاج الطبيعي وفقاً لما حدده الطبيب الألماني المعالج لهما.