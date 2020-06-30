اليوم.. كاف يبحث مصير بطولتي الأندية وأمم افريقيا 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
تعقد اليوم الثلاثاء، اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعا عبر الفيديو لبحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم (دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية)، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 المقررة في الكاميرون.
وسبق وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي، أن اللجنة التنفيذية للكاف ستعقد اجتماعًا في الـ 30 يونيو الجاري للإعلان عن التوصيات الخاصة بمصير البطولات وبصفة خاصة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
وقال موقع الكاف: "من المقرر أن تعقد لجنة كاف التنفيذية اجتماعاً يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 عبر تقنية الفيديو، وستقوم بالإعلان عن التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية".
وتأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وينتظران مواجهة الوداد والرجاء -على الترتيب-، بينما تأهل بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية وينتظر مواجهة حوريا كوناكري الغيني، أما نهضة بركان فسيلتقي مع حسنية أغادير.
جدير بالذكر أن بعض التقارير الإعلامية لفتت إلى أن لجنة المسابقات أوصت بعودة دوري الأبطال والكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل.
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