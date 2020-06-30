رياضة | الأهلي يكشف أخر تطورات الإصابة لسعد سمير ونيدفيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف أخر تطورات الإصابة لسعد سمير ونيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخر تطورات الإصابة للثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق الأحمر.
وقال عبد الحفيظ إن الثنائي سعد ونيدفيد، يخوضان برنامجا خاصا من العلاج الطبيعي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما قبل عدة أشهر.
وأوضح مدير الكرة أن حالة الثنائي مستقرة ويؤديان برنامجا للعلاج الطبيعي وفقاً لما حدده الطبيب الألماني المعالج لهما.
وأضاف أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود والأطباء للمتابعين لحالة كل منهما.
يذكر أن سعد سمير يؤدي برامجه التأهيلي للتخلص من آثار جراحة وتر أكيليس، بينما يؤدي نيدفيد عملية التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة.