رياضة | الأهلي يكشف أخر تطورات الإصابة لسعد سمير ونيدفيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف أخر تطورات الإصابة لسعد سمير ونيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخر تطورات الإصابة للثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق الأحمر.

وقال عبد الحفيظ إن الثنائي سعد ونيدفيد، يخوضان برنامجا خاصا من العلاج الطبيعي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما قبل عدة أشهر.

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وأوضح مدير الكرة أن حالة الثنائي مستقرة ويؤديان برنامجا للعلاج الطبيعي وفقاً لما حدده الطبيب الألماني المعالج لهما.

وأضاف أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود والأطباء للمتابعين لحالة كل منهما.

يذكر أن سعد سمير يؤدي برامجه التأهيلي للتخلص من آثار جراحة وتر أكيليس، بينما يؤدي نيدفيد عملية التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة.