رياضة | مران الأهلي| مشاركة صالح جمعة وجلسة مع اللاعبين وتدريب شاق للحراس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| مشاركة صالح جمعة وجلسة مع اللاعبين وتدريب شاق للحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جانبا من مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء لإجراء تقسيمة قوية بطول الملعب، وشارك جميع اللاعبين في تقسيمة على شوطين تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق.

وشارك صالح جمعة، في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الثلاثاء والتي انطلقت على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض صالح جمعة برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وعقد الجهاز الفني للفريق، محاضرة فنية ونظرية للاعبين في ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران.

وحرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

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قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، الحراس الأربعة في مران اليوم لتدريب بدني وفني قوي، حيث خاض الحراس الأربعة شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا بدنيا مع مدرب الحراس لمدة ١٥ دقيقة قبل البدء في التدريبات الفنية.

وخصص ميشيل جانبا من تدريبات الحراس لفقرات التصويب والكرات العرضية وتدريبات فنية أخرى تألق خلالها الحراس الأربعة.

وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.