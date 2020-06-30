رياضة | شوبير يكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عرض النادي الأهلي لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي بصورة نهائية الفترة القادمة .

وإنفرد شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم على "أون سبورت إف إم" بتفاصيل عرض الأهلي والذي تقدم منذ 48 ساعة بعرض بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب .

وقال شوبير "النادي الإنجليزي متمسك باللاعب وبالحصول على أعلى قيمة وربما تصل الصفقة لـ3 مليون استرليني لكن المؤكد أن اللاعب لن يستمر مع هيدرسفيلد لأنه لا يريد اللعب في الدرجة الأولى".

وشدد حارس الأهلي السابق على أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر إلا بصفوف القلعة الحمراء