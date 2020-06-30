رياضة | بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ النادي الأهلي قرار جديد بشأن صالح جمعة نجم الفريق ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن اليوم رسميا مشاركة صالح جمعة في تدريبات الفريق الجماعية الفترة المقبلة بعد أن كان يقوم بالتدريبات بشكل منفرد.

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كما قرر مسئولو النادي الأهلي عدم بيع صالح جمعة بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وأنما سيخرج على سبيل الإعارة فقط.

وجاء قرار الأهلي بإعارة صالح جمعة فقط لمدة موسم مع عدم وجود بند بأحقية الشراء ليضمن عودته للفريق في الموسم الذي يليه في حالة تألقه.

ويوجد العديد من العروض التي وصلت للتعاقد مع صالح جمعة في الصيف القادم أبرزها عرض من الدوري البرتغالي وعرض اخر من الدوري المجري.