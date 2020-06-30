رياضة | حسين السيد يعطل انتقال طاهر محمد للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسين السيد يعطل انتقال طاهر محمد للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عطل حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي والمعار لصفوف نادي الصفاقسي التونسي انتقال طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب إلى الفريق الأحمر في الصيف المقبل.

وعرض مسئولو الأهلي على حسين السيد أن ينتقل إلى نادي المقاولون العرب في الصيف ضمن صفقة تبادلية لضم طاهر محمد.

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ورفض حسين السيد فكرة الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر في الصيف حيث أكد إلى النادي أنه لا يرغب في الدخول في صفقة تبادلية ويفضل منحه حرية اختيار ناديه الذي سينضم له.

كما رفض حسين السيد فكرة تجديد عقده مع القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع نادي الصفاقسي مؤكدا أنه لا يريد الاستمرار في النادي.

وسيبدأ حسين السيد في دراسة العروض المقدم له خلال الفترة القادمة ومن ضمنهم أحد أندية الخليج وسيختار الأفضل في الموسم القادم.