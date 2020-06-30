رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. بنزيما يقترب من الأسطورة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. بنزيما يقترب من الأسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلعب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتعتبر أهم مباراة من ضمن المباريات التي ستلعب اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز هي مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 هدف.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم كالآتي:

1- ليونيل ميسي 21 هدف.

2- كريم بنزيما.. 17 هدف.

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3- لويس سواريز 13 هدف.

4- جيرارد مورينو 13 هدف.

5- أوكامبوس 12 هدف.

6- ياجو أسباس 12 هدف.

7- لوكاس بيريز 11 هدف.

8- راؤول جارسيا 11 هدف.

9- روجر مارتي 11 هدف.