رياضة | مهاجم الزمالك يقترب من الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك يقترب من الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف الفريق، والتوجه للدوري المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية مغربية، إلى أن الوداد البيضاوي أجرى اتصالات مكثفة مع إدارة القلعة البيضاء، للتوقيع مع حميد أحداد المعار إلى صفوف الرجاء المغربي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وتابعت: "رئيس الزمالك وافق على انتقال اللاعب إلى الوداد، نظير تسهيل انتقال محمد الناهيري إلى النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، ضمن الصفقة".

ولم تعلن التقارير عن وجود أي اتقاق على المقابل المالي إلى الآن، وذلك بعدما أبدى اللاعب رغبته بشكل مبدئي في الانتقال إلى الوداد.