رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلعب اليوم الثلاثاء 30 يونيو مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي تورينو نظيره نادي لاتسيو اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب تورينو الأولمبي الكبير.

بينما سيواجه نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي جنوي اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات اليوم كالآتي:

1- يوفنتوس 69 نقطة.

2- لاتسيو 65 نقطة.

3- انتر ميلان 61 نقطة.

4- أتالانتا 57 نقطة.

5- روما 48 نقطة.

6- نابولي 45 نقطة.

7- ميلان 42 نقطة.

8- بارما 39 نقطة.

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9- هيلاس فيرونا 39 نقطة.

10- كالياري 38 نقطة.

11- بولونيا 37 نقطة.

12- ساسولو 34 نقطة.

13- فيورنتينا 31 نقطة.

14-تورينو 31 نقطة.

15- أودينيزي 28 نقطة.

16- جنوى 26 نقطة.

17- سامبدوريا 26 نقطة.

18- ليتشي 25 نقطة.

19- بريشيا 18 نقطة.

20- سبال 18 نقطة.