شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. جمال عبدالحميد يحرز فى فوروكاوا اليابانى ويقود الزمالك للتتويج بالأفروآسيوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهم جمال عبد الحميد، مهاجم الزمالك الأسبق، فى تتويج الفريق الأبيض بكأس الأفروآسيوية، عقب الفوز على فوروكاوا اليابانى بعدما أحرز الهدف الثانى فى الفريق اليابانى فى الدقيقة 60 من اللقاء عام 1988.
الهدفان فى الشوط الثانى سجلهما عفت نصار فى الدقيقة 47، ثم جمال عبد الحميد من ضربة رأس بارعة في الدقيقة 60. وأقيم النهائى من مباراة واحدة بناء على رغبة الضيوف الذين أرادوا توفير نفقات رحلة اليابان على إدارة الزمالك فى بادرة طيبه منهم.
الكأس الأفروآسيوية للأندية هى بطولة سابقة كانت تلعب بين بطلي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري والبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، أقيمت بنظام الذهاب والإياب ما عدا أول بطولتين، حيث لعبت بنظام المباراة الواحدة، ويعد نادي الزمالك النادي الأكثر تتويجاً بالبطولة، حيث توج بلقبها مرتين عامي 1987 و1997 وتوقفت البطولة الآفروآسيوية للأندية بعد إقرار بطولة كأس العالم للأندية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم.
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