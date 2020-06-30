شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. جمال عبدالحميد يحرز فى فوروكاوا اليابانى ويقود الزمالك للتتويج بالأفروآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهم جمال عبد الحميد، مهاجم الزمالك الأسبق، فى تتويج الفريق الأبيض بكأس الأفروآسيوية، عقب الفوز على فوروكاوا اليابانى بعدما أحرز الهدف الثانى فى الفريق اليابانى فى الدقيقة 60 من اللقاء عام 1988.

ونجح نادى الزمالك بالتتويج بلقب كأس الأفروآسيوية للمرة الأولى على حساب بطل آسيا فوروكاوا اليابانى بنتيجة 2- صفر. وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أيمن طاهر، هشام إبراهيم، هشام يكن، إبراهيم يوسف "كابتن الفريق"، أيمن يونس، حمادة عبد اللطيف، محمد حلمى، رضا عبد العال، عفت نصار، جمال عبد الحميد، وطارق يحيى.

Advertisements

الهدفان فى الشوط الثانى سجلهما عفت نصار فى الدقيقة 47، ثم جمال عبد الحميد من ضربة رأس بارعة في الدقيقة 60. وأقيم النهائى من مباراة واحدة بناء على رغبة الضيوف الذين أرادوا توفير نفقات رحلة اليابان على إدارة الزمالك فى بادرة طيبه منهم.

الكأس الأفروآسيوية للأندية هى بطولة سابقة كانت تلعب بين بطلي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري والبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، أقيمت بنظام الذهاب والإياب ما عدا أول بطولتين، حيث لعبت بنظام المباراة الواحدة، ويعد نادي الزمالك النادي الأكثر تتويجاً بالبطولة، حيث توج بلقبها مرتين عامي 1987 و1997 وتوقفت البطولة الآفروآسيوية للأندية بعد إقرار بطولة كأس العالم للأندية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم.