بيانيتش يُحرج برشلونة بعد انضمامه رسمياً

أعادت وسائل إعلامية نشر تصريحات لاعب برشلونة الإسباني الجديد، البوسني ميراليم بيانيتش، الذي انضم إلى صفوف الفريق الكتالوني أمس الإثنين قادماً من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تقدر بـ 65 مليون يورو.

وقامت شبكة ESPN العالمية بنشر تصريحات قديمة لبيانيتش، والتي أعرب فيها عن حبه وتقديره للغريم التقليدي لفريقه الجديد، ريال مدريد، حيث أكد أنه الفريق الملكي هو "المفضل له منذ صغره".

وأشارت الشبكة إلى أن بيانيتش كان يبلغ وقتها 19 عاماً في بداية مسيرته الإحترافية مع ليون الفرنسي، حيث عبر عن شغفه بريال مدريد منذ الطفولة وإعجابه بأسطورته ومدربه الحالي زين الدين زيدان، وحلمه اللعب في "سنتياجو برنابيو" يوماً ما.

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وقال بيانيتش وقتها: "أنا أتابع ريال مدريد منذ زمن زيدان ورونالدو، أحببت مشاهدتهما يلعبان، منذ ذلك الوقت كان النادي المفضل لدي، وسيظل كذلك دائما، أريد أن ألعب هناك يوما ما، لم لا؟".

وأضاف: "سأعمل من أجل ذلك، لدى ليون الكثير من الأشياء الجيدة، لكن إذا سارت الأمور على ما يرام، سألعب مع ريال مدريد يوما ما ".

وكان بيانيتش، البالغ 31 عاماً، قد خاض مع اليوفي حتى الآن، 171 مباراة فى جميع المسابقات وسجل 27 هدفاً.

وانتقل النجم البوسني إلى برشلونة من خلال صفقة تبادلية سيقوم يوفنتوس بموجبها بدفع مبلغ وقدره 10 ملايين يورو إضافية للحصول على خدمات الشاب البرازيلي آرثور ميلو، الذي انتقل بدوره إلى "السيدة العجوز"، بعدما أجرى الفحص الطبي في مدينة تورينو.