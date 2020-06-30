شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخضع المراقبين لمسحات كورونا قبل مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خضوع مراقبى المباريات سواء مراقبى المسابقات أو الحكام لمسحات كورونا قبل مباريات الدورى التى سيتم استئنافها فى شهر أغسطس المقبل، بعدما ظهرت مؤخرًا أكثر من حالة إصابة بالكورونا سواء لمراقبى المسابقات أو الحكام.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعض الشروط لتأجيل أو إلغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها في معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين ، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الاجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية لمعسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة عددا من الضوابط، ابرزها:

- توفير غرفة عزل وعيادة متخصصة داخل مكان المعسكر .

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- تخصيص غرفة لكل لاعب فى المنتخب ومنع الجمع بين أكثر من لاعب فى غرفة واحدة.

- منع التجمعات والزحام والزيارات فى المعسكرات والتدريبات.

- تنظيم وتسجيل الدخول والخروج وخطة تطهير يومية .

- الكشف الطبى قبل دخول المعسكر " قياس الحرارة.

- إجراء التحاليل اللازمة" .

- متابعة اللاعبين طبيا صباحا ومساء واستبعاد أى لاعب تظهر عليه الأعراض

- وسيلة نقل ثابتة للاعبين وتطهيرها بصفة دورية قبل وبعد الاستخدام.

- عدم استخدام غرف خلع الملابس وارتداء اللاعبين لملابسهم فى فندق الاقامة.