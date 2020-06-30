محمد يوسف : فايلر غير مقتنع بحسام عاشور وهذا لن يقلل من تاريخ اللاعب

أكد محمد يوسف المدرب العام السابق للنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمرءا، ليس مقتنعاً بحسام عاشور لاعب الفريق، مشيرًا أن هذا الأمر لا يقلل من تاريخ اللاعب.

وقال يوسف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " رينيه فايلر غير مقتنع بحسام عاشور، وهذا لا يقلل من تاريخ اللاعب".

وأضاف " لاعبو الأهلي في الوقت الحالي مميزين للغاية، وأي

لاعب قادر على اللعب في أكثر من مركز".

وتابع " النادي الأهلي هو الذي يصنع المدربين واللاعبين، ومن ينكر ذلك غير محق".

يذكر أن حسام عاشور لم يعلن حتى الأن وجهته المقبلة، بعد قرار إدارة النادي الأهلي برحيل اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي.