عبدالحميد حسن : خالد الدرندلي سبب رحيلي عن قناة الأهلي.. ورفضت إهانة الخطيب

كشف عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، كواليس وأسرار رحيله عن قناة النادي الاهلي .

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: " خالد الدرندلي سبب رحيلي عن قناة الاهلي بسبب بوست نشرته على صفحتي بالفيسبوك" .

وأضاف : "رئيس القناة لم يعلم برحيله عقب إبلاغه بالقرار من أحد المسئولين"

وأوضح: "رفضت الاعتذار من أجل العودة إلى قناة النادي الأهلى، ورحلت أثناء المجلس السابق بسبب رفضي إهانة

الخطيب".

وتابع : "تلقيت اتصالات بالعودة إلى قناة الأهلى مؤخرًا".

أعرب عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، عن استغرابه الشديد بشأن موقف صالح جمعة، لاعب وسط القلعة الحمراء، والفرص التي يتم منحها للاعب.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أري جماهير الأهلي تحب لاعب مثلما تحب صالح جمعة".

وعن دخول الأهلي في صفقة

طاهر محمد طاهر، أكد: "طاهر محمد طاهر لاعب جيد ولكن الأهلي يمتلك محمد شريف المعار إلى إنبي أفضل منه".عبد الحميد حسن: الأهلي لا يحتاج كهربا وضمه لم يكون لأسباب فنية

قال عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي لا يحتاج محمود عبدالمنعم "كهربا" وإن وضمه لم يكون لأسباب فنية.

وأوضح ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: " كهربا يميل للعب الفردي والأهلي ليس بحاجة لخدماته والنادي ليس بحاجة لأي إضافات فنية".

وتابع: "التعاقد مع كهربا كان رد علي تفاوض الزمالك مع عبدالله السعيد واحمد فتحي"