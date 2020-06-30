جدول ترتيب الدوري السوري بعد الجولة 22

انتهت الجولة 22 من الدوري السوري الممتاز، بعد عصر يوم أمس الاحد 28-6-2020، وبرغم سقوط تشرين الساحلي فى فخ التعادل فى الدقائق الاخيرة أمام مضيفه جبلة (1-1)، الا انه لا زال فى الصدارة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه الوثبة الذي حقق الفوز أمام ضيفه النواعير بهدفين دون رد.

وحقق الوثبة الحمصي فوزاً سهلاً أمام ضيفه النواعير بهدفين دون رد، ليواصل مطاردة المتصدر تشرين، مستغل تعثره بالتعادل وتقليص فارق النقاط فى مشوار الصراع على لقب الدوري قبل 4 جولات من الحسم.

بينما استطاع حطين ان يخطف المركز الثالث بعدما تغلب على ضيفه الجيش بنتيجة (2-1)، فى قمة الجولة على ملعب الباسل، ليتراجع الجيش الى المركز الرابع.

وتقاسم كل من الاتحاد الحلبي والوحدة نقاط المباراة التي جمعتهم، نقطة لكل فريق، ويُعد هذا التعادل الثالث على التوالي لفريق الاتحاد من بعد تحقيقه لثلاث انتصارات متتالية فور استئناف الموسم الكروي، وهي الطفرة التي جعلت جمهور الفريق يتوسم خيرًا في إمكانية العودة للمنافسة على اللقب أمام تشرين والوثبة، إلا أن خسارة الفريق لست نقاط فى ثلاث مباريات متتالية حال دون ذلك!.

والتالي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز السوري بعد الجولة الـ 22

تشرين – عدد النقاط (50)

الوثبة – عدد النقاط (46)

حطين – عدد النقاط (43)

الجيش – عدد النقاط (41)

الاتحاد – عدد النقاط (38)

الوحدة – عدد النقاط (36)

الطليعة – عدد النقاط (28)

الكرامة – عدد النقاط (28)

الشرطة – عدد النقاط (26)

الفتوة – عدد النقاط (20)

النواعير – عدد النقاط (19)

الساحل – عدد النقاط (19)

جبلة – عدد النقاط (15)

الجزيرة – عدد النقاط (7)