بي ان سبورت تختار معلق مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الايطالي

انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات الثلاثاء القادم في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “يوفنتوس وجنوى” ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الايطالي والمقرر لها يوم غد الثلاثاء 30-6-2020.

تنطلق مباراة يوفنتوس وجنوى فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب جنوى “لويجي فيراريس” (ماراتسي).

وسيتولي المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات” مهمة التعليق على المباراة من مركز البث المباشر لقنوان بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويسعي يوفنتوس الى اقتناص الفوز والهروب بصدارة الدوري الايطالي وتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه لاتسيو صاحب المركز الثاني والانتر صاحب المركز الثالث، واستغل فريق السيدة العجوز الجولة الماضية تعر منافسه المباشر على اللقب لاتسيو وحقق انتصارا كبيرا على ليتشي برباعية دون رد مواصلا تصدره للكالتشيو والاقتراب خطوة من الحفاظ على لقبه.

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ويعتلي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الايطالي برصيد 69 نقطة، جمعهم خلال 28 مباراة، حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 3 لقاءات، وتذوق طعم الخسارة 3 مباريات، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن لاتسيو ثان الترتيب وبفارق 8 نقاط عن الإنتر الثالث.

فى المقابل يدخل اصحاب الملعب المباراة فى المركز الـ16 بترتيب جدول الدوري برصيد 26 نقطة، متساوياً مع سامبدوريا صاحب المركز الـ17، وسيسعي الفريق الى الخروج بنتيجة ايجابية امام ضيفه يوفنتوس وذلك للهروب من منطقة الخطر حيث يبتعد عن مراكز الهبوط بنقطة واحدة.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين فى الدوري الايطالي بالجولة العاشرة قد شهد فوز يوفنتوس (2-1)، والتي اقيمت على ملعب أليانز ستاديوم يوم 30-10-2019، سجل لليوفي بونوتشي وكريستيانو رونالدو من (ضربة جزاء)، وسجل هدف جنوى كوامي.