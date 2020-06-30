رياضة | الزمالك يوافق على انتقال حميد أحداد إلى الوداد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يوافق على انتقال حميد أحداد إلى الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن مسؤولون نادي الزمالك عن موافقتهم على انتقال المغربي حميد أحداد المعار إلى الرجاء المغربي، إلى منافسه المعتاد نادي الوداد، بعد المفاوضات المكثفة التي اقيمت بين الطرفين خلال الفترة القليلة الماضية، في ظل سعي الوداد إلى تدعيم صفوفه فريقها، بصفقات قوية الموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، إن رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، قد وافق على انتقال اللاعب المغربي إلى الوداد، وذالك لتسهيل انتقال محمد الناهيري إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، وذالك ضمن الصفقة.

وقد رفض نادي الزمالك، العرض المقدم من الوداد البيضاوي المغربي، من أجل التعاقد مع اللاعب حميد أحداد، لاعب القلعة البيضاء، و المعار حاليا لصفوف فريق الرجاء المغربي.

ودخل الوداد في مفاوضات مع نادي الزمالك من أجل التعاقد مع أحداد، وقد دخا مسؤولي الوداد في صراع مع الرجاء من أجل خطف حميد أحداد خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.