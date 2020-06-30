رياضة | فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم عن بديل كيكي سيتين المحتمل لتدريب برشلونة خلال الفترة القادمة بعدما ظهر البلوجرانا بمستوي غير جيد ونتائج سلبية .

وكان برشلونة قد تعادل أمام سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري الاسباني بهدفين لمثلهما ليفقد صدارة الليجا الإسبانية لصالح ريال مدريد الذي فاز على إسبانيول وصعد للمركز الأول وبفارق نقتطين.

وذكرت شبكة ( إي أس بي أن ) عن الإسم المُرشح لقيادة برشلونة، وهو المدير الفني لفريق برشلونة الرديف جارسيا بيمنتا

وكان جناح الفريق السابق ومدرب رديف برشلونة الحالي صاحب ال 45 عاماً ، صرح قبل أشهر ،قائلًا : “أرى نفسي قادر على تدريب الفريق بسبب طريقة فهمي لكرة القدم ولكل المواسم التي كنت فيها لاعب ومدرب ولأنني اؤمن كثيراً بفلسفة برشلونة ولا أعتقد أني سوف أواجه مشكلة في غرفة الملابس، ميسي وبيكيه وآلينيا وروبيرتو يعرفوني كشخص ومدرب”.