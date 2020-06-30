رياضة | الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نبيل دونجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نبيل دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

واقترب نادى الزمالك من التعاقد مع لاعب وسط نادى بيراميدز نبيل عماد دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما ظهر اللاعب بمستوي مميز وإنضم المنتخب الوطني الأول .

وأشارت تقارير صحفية أن الزمالك مستعد لدفع مبلغ مالي كبير لدونجا لضمه خلال الفترة المقبلة ليكون متواجد فى خط الوسط بجانب التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد .

ويذكر أن الزمالك يبحث عن لاعب وسط ليكون متواجد بجانب طارق حامد وفرجاني ساسي بعد اصابة محمود عبد العزيز وعدم اعتماد كارتيرون على محمد حسن.