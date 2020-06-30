رياضة | مانسشتر سيتي يدخل صراع التعاقد مع مدافع نابولي بأمر من جورديولا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانسشتر سيتي يدخل صراع التعاقد مع مدافع نابولي بأمر من جورديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي فى صراع التعاقد مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي الإيطالي للتعاقد معه خلال هذا الصيف بأمر من الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي لتدعيم خط دفاع الفريق بالموسم الجديد.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الاسباني بيب جوارديولا عازم على ضم النجم السنغالي كاليدو كوليبالي لصفوف فريقه الموسم المقبل من نابولي لكن سيواجه صراع كبير مع عديد من الأندية الأوربية التي ترغب فى ضم اللاعب.

بينما أكد رئيس نادي نابولي الإيطالي أن اللاعب الدولي السنغالي لن يرحل عن صفوف الفريق سوي بمبلغ قدره 100 مليون يورو حيث يمتد عقد كوليبالي مع الفريق حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

يذكر أن العديد من الأندية الأوربية الكبري مثل ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أبدت اهتماما بضم اللاعب المتألق في الملاعب الإيطالية هذا الموسم لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.