شكرا لقرائتكم الجبلاية : اخضاع مراقبو المباريات والحكام لمسحات كورونا قبل مباريات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، خضوع مراقبى المباريات سواء مراقبى المسابقات أو الحكام لمسحات كورونا قبل مباريات الدورى التى سيتم استئنافها فى شهر أغسطس المقبل، بعدما ظهرت مؤخرا أكثر من حالة إصابة بالكورونا سواء لمراقبى المسابقات أو الحكام.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعض الشروط لتأجيل أو الغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.