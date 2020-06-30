بطولة فرنسا: سان جرمان يجدد عقد كورزاوا حتى 2024

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باريس: أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الاثنين انه جدد عقد ظهيره الأيسر لايفان كورزاوا حتى عام 2024.

وكانت مسألة تجديد عقد الظهير الأيسر البالغ من العمر 27 عاما، طاولة المسؤولين في نادي العاصمة الفرنسية، لاسيما وأنه كان ينتهي في 30 حزيران/يونيو الحالي، ليصبح بعدها حرا في الانتقال الى أي نادٍ من دون مقابل.

وأعرب كورزاوا عن سعادته للبقاء مع الفريق الذي انضم اليه عام 2015 من موناكو. وكتب عبر حسابه على انستاغرام "ثمة استحقاقات هامة قادمة: الكأسان المحليتان (نهائي كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو ونهائي كأس الرابطة في 31 منه) ودوري أبطال اوروبا. لدينا كل الأسلحة لكتابة التاريخ هذا العام".

وتابع "انها فرصة يجب ان نستغلها، سنبذل قصارى جهدنا لكي نذهب الى أبعد مكان".

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وتوج سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي لموسم 2019-2020، بعد إنهائه بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سيتم استكمالها في آب/أغسطس المقبل.

وخاض كورزاوا 24 مباراة خلال الموسم سجل فيها هدفا واحدا، وبقي إجمالا احتياطيا للاسباني خوان برنات.

وأشاد المدرب الألماني توماس توخل بكورزاوا، بقوله الجمعة الماضي "خاض لايفان موسما قويا جدا وكان يمكن الاعتماد عليه. اذا أتيح لنا تواجد لايفان وخوان (في مركز الظهير الأيسر)، سنكون أقوياء جدا في هذا المركز".