شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب قرارات "كاف" اليوم لحسم موعد استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب اليوم الثلاثاء مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مؤتمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – والذى سيتم من خلاله الإعلان عن موقف "كاف" من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى يناير المقبل بالكاميرون وهل سيتم إقامتها فى نفس الموعد أم تأجيلها لموعد آخر بعد توقف المسابقات لمدة تخطت حاجز الـ3 أشهر، أم سيتم تأجيلها لموعد آخر، وهو السيناريو الأقرب بسبب تبقي 4 جولات فى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد إلغاء التوقف الدولي فى شهر مارس ويونيو الماضيين بسبب كورونا.

ويسود اتجاه قوي داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون لمدة عام لصعوبة إقامتها فى شهر يونيو بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية وأيضًا بطولة أمريكا الجنوبية، ثم يعقبها أوليمبياد طوكيو فى شهر يوليو 2021 ، وبالتالي سيتم ترحيل البطولة لمدة عام لتقام فى 2022 فى شهر يناير بالكاميرون.

وينتظر اتحاد الكرة تحديد كاف مواعيد البطولات الأفريقية الأخري مثل دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية من أجل تحديد موعد استئناف بطولة الدوري والذى سيكون فى الفترة من 10 إلى 15 أغسطس ، ونفس الأمر للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري و المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب من أجل الإعلان عن مواعيد معسكراتهم بناء على مواعيد الأجندة الدولية التى سيحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى اجتماع اليوم.