رياضة | سيميوني يؤكد جاهزية أتلتيكو مدريد لمباراة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيميوني يؤكد جاهزية أتلتيكو مدريد لمباراة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ديجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد عن جاهزية لاعبي فريقه لمواجهة برشلونة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وقال سيميوني قبل مواجهة البارسا:" الجميع جاهز فى فريقي لهذه المباراة أسعى دائما للفوز نلعب على ذالك و على حماية اللاعبين، وأحاول أن أتعامل مع مشاعر كل لاعب، والشيء المهم هو أنهم يلعبون بشكل جيد، ونحن نتولى مسؤولية الجزء العاطفي، وهو ما أعتبره أكثر أهمية".

وأضاف مدرب أتلتيكو مدريد:"المدرب يتابع المران ويرى ما هي المشكلة، ويحاول حلها داخليا، ماركوس يورينتي ليس ميسي، لكنه واضح ومتواضع للغاية، وعمله في الملعب يمنحنا المزيد من الخيارات، وأهم شيء هو أنه حين يشارك لمدة 20 دقيقة، يبدو وكأن حياته بالكامل تعتمد على هذه المدة مع طريقة عمله، نعتقد أنه انسجم معنا، ونأمل أن نضعه في المراكز التي يستطيع مساعدتنا فيها".

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.