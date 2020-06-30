رياضة | حمادة صدقي يجتمع بلاعب الأهلي المعار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر حمادة صدقي يجتمع بلاعب الأهلي المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حمادة صدقي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على عقد جلسة مع مهاجم فريقه صلاح محسن المعار من صفوف الأهلي.

ومن المقرر أن يعود صلاح محسن إلى النادي الأهلي خلال انتقالات الصيف المقبل بعد نهاية مدة إعارته إلى النادي السكندري.

مدرب سموحة يريد إبلاغ صلاح محسن بتمسكه بخدماته خلال الموسم الجديد، مؤكدا أنه يرغب في تمديد إعارته، وأكد اللاعب على أنه يريد الاستمرار ولكن في حال وافق الأهلي على تجديد عقد الإعارة مع الفريق السكندري.

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ويمتلك صلاح محسن عدة عروض داخل الدوري المصري، ولكن اللاعب يفضل الاستمرار في سموحة حال عدم عودته من جديد إلى صفوف الأهلي.

مهاجم الأهلي المعار إلى سموحة، يرغب في الاستمرار داخل النادي السكندري من أجل الحصول على فرصة المشاركة، وهو ما يضمن له تواجده في صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

يشار إلى أن صلاح محسن لم يتلق أي اتصالات من قبل مسؤولي الأهلي حتى الآن بشأن عودته من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء.