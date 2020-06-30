رياضة | الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية غانية أن الزمالك أصبح على وشك التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر في الساعات القليلة المقبلة.

وأكد موقع ghanasoccernet الغاني أن الزمالك دفع بالفعل مبلغ 900 ألف دولار من أجل التعاقد مع الغاني جون أنطوي نجم براميدز.

وأشار الموقع الغاني إلى أن جون أنطوي يعتبر أحد أبرز المهاجمين في الدوري الممتاز في السنوات الماضية مع أندية الإسماعيلي ثم الأهلي ومصر المقاصة وأخيرًا براميدز كما أنه يعتبر الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري المصري.

وأوضح الموقع الغاني أنه في حالة حصول الزمالك على توقيع جون أنطوي فإن المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو سيرحل عن صفوف القلعة البيضاء.