رياضة | أسطورة إنجلترا ينصح محمد صلاح بالبقاء فى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسطورة إنجلترا ينصح محمد صلاح بالبقاء فى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح أسطورة منتخب إنجلترا ونجم نادي نيوكاسل الإنجليزي السابق الآن شيرر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني بالبقاء فى صفوف نادي ليفربول.

وقال شيرر فى تصريحات صحفية:" أعتقد أن محمد صلاح وساديو ماني يتواجدان على رادار الأندية الغنية في أوروبا، ولكن لماذا يرغبان في مغادرة ليفربول الآن حتى لو رغب نادي ريال مدريد أو برشلونة في ضمهما، لا أفهم لماذا يريدان الذهاب إلى مكان آخر، ليفربول نادي في مستوى عالي هو نادي كبير، وقد عاد بشكل جيد وحقيقي".

وأضاف أسطورة إنجلترا:"لقد فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي، وفاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عليك المضي قدمًا والاستمرار في ذلك المستوى العظيم، يمكن أن يواصل فريق يورجن كلوب سيطرته لبضع سنوات أخرى فى أوروبا وانجلترا، لذلك لن يكون النادي على استعداد للسماح لنجومه بالذهاب، ولا أرى أي سبب لمغادرتهم".

يذكر أن العديد من التقارير الإنجليزية الإسبانية قد ذكرت من قبل أن أندية برشلونة و ريال مدريد الإسباني يرغبان بقوة فى ضم محمد صلاح وساديو ماني بعد الآداء المميز الذي يقدمه اللاعبان مع نادي ليفربول فى السنوات الماضية.