رياضة | تحديد موعد نهاية الدوري المصري للموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد نهاية الدوري المصري للموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة، برئاسة عمرو الجنايني، موعدا لنهاية الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020.

وكان تقرر منذ فترة استئناف الدوري المصري بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، منذ شهر مارس الماضي.

Advertisements

واستقرت اللجنة على إرجاء نهاية الدورى الحالي إلى 30 أكتوبر بدلا من يوم 15 من نفس الشهر كما كان مقررا.

جاء ذلك بعدما تم عقد اجتماعا مع مدربى أندية الدورى الممتاز وكذلك حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الأول وشوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أمس الأحد وعلى مدار الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن مدربي أندية الدوري أجمع طالبوا بضرورة منح اللاعبين فترة إعداد كافية قبل استئناف النشاط الرياضي، لتفادي الإصابات.