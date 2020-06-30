رياضة | أنباء عن صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أنباء عن صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الاثنين، عن أنباء وجود صفقة تبادلية كبرى بين ناديي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، فإن مانشستر سيتي ما زال مهتماً بضم الجناح الألماني الدولي ليروي ساني، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي.

كما أضافت الشبكة، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الظهير الأيسر النمساوي دافيد ألابا، نجم نادي بايرن ميونخ، في صفقة تبادلية.

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ورفض النادي السماوي التخلي عن ساني لبايرن ميونخ، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن طرح صفقة تبادلية قد يجعل النادي الإنجيزي يعيد التفكير في الأمر.

على الجانب الآخر، ما زال موقف ألابا من تجديد عقده مع بايرن ميونخ غامضاً، حيث ينتهي عقده في صيف عام 2021، ويخشى بايرن ميونخ من خسارته بالمجان، إذا واصل رفضه لتجديد عقده.

ويجيد ألابا اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، وهو ما سيثير اهتمام بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستتر سيتي، الذي سبق وأن دربه في بايرن ميونخ.