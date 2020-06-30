شكرا لقرائتكم بيراميدز: إكرامي لديه عرضين من الخارج وهذه حقيقة انتقال دونجا للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير تعاقدات بيراميدز، أن عماد نبيل دونجا لاعب وسط الفريق، جدد عقده مع بيراميدز من 5 أشهر موضحا: "لم نتلقى أى مفاوضات بشأن اللاعب من الزمالك".

وتابع بسيوني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مساء الأثنين: "نتمى ضم شريف إكرامي لكنه يمتلك عرضين من خارج مصر".

وعن تمديد عقد على جبر قال مدير تعاقدات بيراميد: إن التجديد لـ علي جبر لأنه من أفضل المدافعين في مصر آخر 10 سنوات.

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وتابع مدير تعاقدات بيراميدز: "لا صحة لتخفيض عقود اللاعبين"

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.