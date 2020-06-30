شكرا لقرائتكم محمد يوسف: عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي قرار موفق من فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للأهلي، أنه تعرض لاتهامات بتطفيش كارتيرون ولاسارتي لتولى القيادة الفنية للاهلي، قائلا: "لا يهمني أن أكون الرجل الأول أو الثاني أو الثالث طالما أعمل في بيتي الأهلي".

وتابع يوسف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مساء الأثنين، أن ابعاد صلاح جمعة عن تدريبات الأهلي لم يكن له فائدة، وكان يجب ان يظل دائما مع باقي اللاعبين فربما يحتاجه المدرب في أي وقت موضحا: "أنا كمدرب ضد فكرة الإبعاد نهائيا، لأن جميع اللاعبين يجب أن يكونوا على أتم الجاهزية.

واعتبر يوسف أن عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي قرار موفق من فايلر، وربما تكون فرصة له ليثبت بأحقيته في التواجد بتشكيل الفريق، لانه لاعب مهاري وموهوب وزكي وله رؤية داخل الملعب، ويستطيع استثمار جهده حتى لو كان الجانب البدني لديه أقل من باقي اللاعبين.

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وأكد مدرب الأهلي السابق، أن صالج جمعة يجب عليه استغلال هذه الفرصة فلا يزال أمامه عدة أسابيع قبل استئناف الدوري وربما لو استغل تلك الفترة لاصبح بين التشكيل الأساسي لفايلر.