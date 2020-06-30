شكرا لقرائتكم هيما: صبغة شعري وراء عدم مشاركتي مع إيفرتون أمام ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن علاقته مع نادي إيفرتون جيدة للغاية حتى الآن، مشددًا على أنهم يتذكرونه حتي الآن وتجربته القصيرة فى الدوري الإنجليزي.

وقال هيما فى تصريحات تلفزيونية: "علاقتي بجماهير إيفرتون جيدة حتي الآن، واللعب فى الدوري الإنجليزي فى بداية الألفية كان صعب للغاية، ولم أحصل على فرصتي مع الفريق الإنجليزي".

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وأضاف: "تجربتي مع إيفرتون على الرغم من أنها قصيرة إلا أنها صنعت ليا إسم كبير، وطريقة اللعب فى الدوري الإنجليزي تطورت كثيرًا عن الماضي".

وتابع: "لولا صبغة شعري باللون الأحمر لحصلت على فرصة المشاركة مع إيفرتون فى مباراة ليفربول"