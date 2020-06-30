شكرا لقرائتكم فهد العتيبي: محمد صلاح جعل من ليفربول فريق كاسح لجميع المنافسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المعلق الرياضي السعودي الشهير، فهد العتيبي، أن محمد صلاح صنع الفارق مع الريدز، من خلال أهدافه الحاسمة، والمستوى المتميز الذي ظهر به، وتوقعت وصوله للعالمية.

وقال العتيبي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مساء الأثنين، إن تتويج ليفربول بلقب البريميرليج كان متوقعا ومنطقيا، لما قدمه الفريق هذا الموسم، وتفوقه الكاسح على جميع أندية المسابقة.

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وأوضح أنه توقع وصول الفرعون المصري للعالمية، من خلال مستواه والتزامه داخل الملعب وخارجه.

وتوج ليفربول بلقب البريميرليج، إثر هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي (2-1)، في الجولة الماضية من المسابقة، وهو ما رفع الفارق بين الغريمين إلى 23 نقطة، قبل 7 جولات فقط على النهاية.