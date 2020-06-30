اتحاد الكرة يترقب مؤتمر الكاف للإعلان عن موقفه من بطولة أمم أفريقيا 2021

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جدة - عمرو شويل يترقب اليوم الثلاثاء مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مؤتمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – و الذى سيتم من خلاله الإعلان عن موقف كاف من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى يناير المقبل بالكاميرون وهل سيتم إقامتها فى نفس الموعد أم تأجيلها لموعد آخر بعد توقف المسابقات لمدة تخطت حاجز الـ3 أشهر ، أم سيتم تأجيلها لموعد آخر ، وهو السيناريو الأقرب بسبب تبقي 4 جولات فى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد إلغاء التوقف الدولي فى شهر مارس و يونيو الماضيين بسبب كورونا.
ويسود اتجاه قوي داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل بطولة أمم افريقيا بالكاميرون لمدة عام لصعوبة إقامتها فى شهر يونيو بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية و ايضا بطولة أمريكا الجنوبية ، ثم يعقبها اوليمبياد طوكيو فى شهر يوليو 2021 ، وبالتالي سيتم ترحيل البطولة لمدة عام لتقام فى 2022 فى شهر يناير بالكاميرون.
وينتظر اتحاد الكرة تحديد كاف مواعيد البطولات الأفريقية الأخري مثل دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية من أجل تحديد موعد استئناف بطولة الدوري والذى سيكون فى الفترة من 10 إلى 15 أغسطس ، ونفس الأمر للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري و المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب من أجل الإعلان عن مواعيد معسكراتهم بناء على مواعيد الأجندة الدولية التى سيحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى اجتماع اليوم.
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